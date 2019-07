Liberate due Caretta caretta ad Eraclea Minoa

Due tartarughe della specie Caretta caretta sono state liberate in mare presso l’oasi Marevivo ad Eraclea Minoa – Bovo Marina, in provincia di Agrigento.

L’iniziativa, voluta dall’associazione ambientalista Marevivo con il sostegno della Fondazione con il Sud, si è svolta in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia sede del Cretam dove le Caretta caretta sono state curate e riabilitate.

Entrambe le tartarughe recuperate dalla Capitaneria di Porto di Palermo erano di sesso femminile e, solo dopo indagini diagnostiche e terapie di supporto presso il Centro di monitoraggio e controllo di tartarughe marine e cetacei, sono state riabilitate alla re immissione in natura.

“È importante educare la cittadinanza alla salvaguardia dell’ambiente marino – ha detto il commissario straordinario dell’Izs Sicilia Salvatore Seminara – e con queste iniziative in giro per la Sicilia siamo certi di riuscirci. Continueremo a lavorare per sensibilizzare l’opinione pubblica”. Hanno aderito all’iniziativa l’Assessorato Regionale all’Agricoltura – Dipartimento sviluppo rurale; i Comuni di Ribera e Cattolica Eraclea; Castalia – Italian marine ecology company; gli istituti scolastici “Ezio Contino” di Cattolica Eraclea-Montallegro, “Francesco Crispi” ad indirizzo musicale di Ribera, Iiss “Francesco Crispi”; Ic ad indirizzo musicale “Francesco Navarro” e la Cooperativa sociale Arcobaleno”.