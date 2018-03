Manto stradale dissestato, consiglieri comunali interrogano l'amministrazione

Manto stradale dissestato in viale Che Guevara, a Favara, con conseguente pericolo per gli automobilisti. Lo scrivono i consiglieri comunali del Gruppo misto, Mariafilì Chiapparo, Rossana Castronovo e Vito Maglio, che hanno presentato un'interrogazione al sindaco Anna Alba. "A detta dell’amministrazione comunale, - scrivono i consiglieri - la convenzione con l’Anas prevede 300.000 euro destinati alla manutenzione delle arterie viarie, tra le quali la rimozione del dissesto in viale Che Guevara". I consiglieri chiedono all'amministrazione di sapere se tra le spese previste, risulti quella per la manutenzione della strada dissestata.