Il Mandorlo in fiore va in tv, dedicata una "vetrina" durante il Tgr

Con la scenografia del tempio della Concordia e un’intervista realizzata al direttore del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei templi di Agrigento Giuseppe Parello, stamane la città, con il suo Festival del Mandorlo in Fiore è stata protagonista di un’ampio spazio dedicato all’evento all’interno di una diretta del Tgr3 Sicilia delle 7.30

Il dirigente, in diretta, ha spiegato dettagli e curiosità finalizzate a dare un’idea dell’imponenza della manifestazione al vasto pubblico della rete pubblica nazionale. Un evento - ha detto - che si è sempre caratterizzato per la celebrazione di alti valori e che adesso ha ricevuto il riconoscimento di “Patrimonio Unesco” che ne ha suggellato l’alto profilo culturale e storico. Parello ha anche raccontato al grande pubblico dei siciliani alcune particolarità legate alle esibizioni dei Patrimoni, della loro storia e della spettacolarità e qualità di ciascuno degli stessi, sottolineando come la presenza dei “Voladores”, rappresenta un evento nell’evento, sia per la esibizione che per il fatto che per la prima volta il Patrimonio varca i confini del Messico e lo fa proprio giungendo ad Agrigento. Nel corso del servizio, spazio anche ai “Bambini del Mondo”, a Mandorlara, ai laboratori e a completare l’intervista anche una esibizione del gruppo folk locale Gergent. Circa 10 minuti, per narrare sulla rete regionale della tv pubblica, il 74^ Mandorlo in fiore che prende il via oggi e che Rai3 ha confermato, seguirà con attenzione.

Nel corso dello spazio redazionale la giornalista, ha anche chiesto al direttore notizie e novità sugli scavi e il ritrovamento del teatro.