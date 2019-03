Per il quinto anno arriva il "Mandorlo in fiore Express", ecco tutti i dettagli

Torna il "Mandorlo in fiore Express" sulla Ferrovia dei Templi. Fondazione Fs, come ogni anno dal 2014 in occasione della giornata conclusiva della kermesse agrigentina, organizza e gestisce il programma dei treni storici sulla linea tra Porto Empedocle, Agrigento ed il Parco archeologico

Dieci le corse in programma - 5 di andata e 5 di ritorno - domenica 10 marzo. La prima partenza da Agrigento è prevista alle 8 del mattino, da Porto Empedocle succursale alle 9.24. Tutti i treni fermeranno nelle stazioni di Porto Empedocle centrale, Tempio Vulcano e Agrigento bassa. I biglietti del "Mandorlo in fiore Express" sono in vendita al costo di 8 euro per gli adulti e 4 euro per i ragazzi fino a 12 anni di età, nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e sul sito on line di Trenitalia. Sarà possibile acquistarli anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, in relazione alla disponibilità dei posti a sedere. Inoltre, sempre a bordo, si potranno acquistare i biglietti per l’accesso all’area del Giardino della Kolymbetra.