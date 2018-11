Il maltempo distrugge la Scala dei Turchi, Mareamico: "Sembra un campo di battaglia"

Il maltempo ha flagellato l’Agrigentino. Tra i luoghi più danneggiati c’è sicuramente la Scala dei Turchi. Vento e pioggia hanno fatto sì che la marna bianca si sbriciolasse, ma non solo. Le mareggiate hanno anche distrutto la passerella in legno, unico passaggio utile per approdare in uno dei posti simbolo dell’Agrigentino.

"Questa – dice l’associazione ambientalista Mareamico - che dovrebbe essere la vetrina turistica della provincia di Agrigento, sembra un vero e proprio campo di battaglia. Il degrado è ovunque e poi c'è stato pure un nuovo piccolo crollo della marna. Che tristezza".