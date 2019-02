Spiagge "plastic free", volontari Wwf in azione a Maddalusa

Gli instancabili “volontari per natura” con il Wwf ancora in opera ad Agrigento. Domenica 24 febbraio, infatti, saranno al lavoro nella spiaggia di Maddalusa per l’ennesima operazione di sensibilizzazione e stimolo alla liberazione delle spiagge dalle plastiche e rifiuti di ogni genere. Sarà effettuata una catalogazione di quanto raccolto su determinate strisce di costa appositamente selezionate per aiutare la ricerca scientifica.

"L’obiettivo - si legge in una nota - è quello di suscitare riflessioni virtuose indicando un percorso culturale positivo ai cittadini e far comprendere quanto sia grande la responsabilità individuale nella determinazione degli ambienti comuni. Senza voler escludere altre colpe - continunao -, si vuol suggerire un messaggio concreto per ottenere effetti favorevoli alla scoperta dei valori del bene e della bellezza che i nostri luoghi ispirano". L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Agrigento e dalla Guardia costiera.