Fuoriuscita di liquami in via Tomasi di Lampedusa, intervenuti i tecnici

Fuoriuscita di liquami in via Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Sono intervenuti sul posto i tecnici di Girgenti Acque verificando che il problema riguarderebbe lo scarico di un condominio. Lo rende noto il coordinatore del movimento "Mani Libere", Giuseppe Di Rosa, aggiungendo che "il condominio ha lo scarico con innesto alla fognatura senza pozzetto di disconnessione a piede di edificio, messo il tracciante, la rottura non riguarderebbe la fogna principale".

"In ogni caso domani con escavatore la ditta interverrà e gli eventuali costi saranno ribaltati così come prevede il regolamento di utenza, - prosegue Di Rosa - tutte le operazioni di verifica fatte da tecnici di Girgenti Acque sono state effettuate alla presenza di un nostro attivista che ha anche scattato le foto. Abbiamo avuto rassicurazioni che nella giornata di domani inizieranno i lavori con operai e l'ausilio di un escavatore per provvedere ad effettuare la riparazione".