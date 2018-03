"Lions Open day", i soci incontrano i cittadini

Sono i soci dei Lions club di Agrigento Host e di Agrigento Chiaramonte che hanno deciso di mettersi insieme per incontrare la gente di Agrigento.

Lo fanno domenica 18 marzo: dalle 10,30 alle 13 in piazza Cavour e dalle 18 alle 20 al centro commerciale “Valle dei templi” di Villaseta.

Si tratta di un’iniziativa volta a presentare gli scopi del Lionismo e, in particolare, le scelte che caratterizzano i due club operanti nel territorio. "È un’occasione per incontrare le persone alle quali raccontare la visione di questa grande associazione internazionale - si legge in una nota - e le attività di servizio che la caratterizzano. Nei citati luoghi di incontro saranno infatti anche esposte, per questo 'Lions open day', le locandine delle diverse attività svolte dai Lions locali a favore di particolari categorie e per contribuire alla soluzione di alcuni problemi di marginalità sociale".