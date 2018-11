Le “Poesie in ordine sparso” di Daniela Ilardi al circolo culturale empedocleo

“Poesie in ordine sparso”, il libro di poesie di Daniela Ilardi, è stato presentato ieri al circolo culturale empedocleo.

Sono intervenuti nel corso della presentazione, Paolo Cilona, Carmelo Capraro, Giuseppina Mira e Gerlando Cilona.

L’evento è stato organizzato dal Cepasa, presidente Paolo Cilona e patrocinato dall’Acsi comitato provinciale Agrigento, presidente Giuseppe Balsano.

Nel corso della serata le esibizioni musicali di Rita Capodicasa e le poesie di Daniela Ilardi, lette da Giusi Terrasi.

È stata una manifestazione culturale che ha riscosso un grande successo, alla presenza del prefetto Dario Caputo, del questore Maurizio Auriemma, del vice questore Cesare Castelli e dell’assessore Gabriella Battaglia.

Daniela Ilardi, poetessa palermitana e agrigentina di adozione, è impegnata da diversi anni in molteplici ambiti culturali dove, attraverso la sua poesia, riesce a trattare diverse tematiche, dal sociale all’ introspezione personale.

Le sue liriche trattano spesso il tema della legalità.

“I suoi versi spaziano tra diversi temi: amicizia, amore, libertà, famiglia, rapporto con Dio e con la natura - scrive nella prefazione del libro Paolo Cilona –. Sono composizioni immediate, profonde, di forte sensibilità, in cui l’ispirazione si eleva spontaneamente in poesia”.