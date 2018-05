"Favolando, leggere giocando": gli alunni della "Lauricella" donano un libro dedicato al Mandorlo in Fiore

Gli alunni delle classi 1A, 1B, 1C del plesso “Lauricella “ dell’Ic Agrigento centro, hanno partecipato al progetto "Favolando-leggere giocando” promosso dal Soroptimist Club Agrigento in collaborazione con il Comune di Agrigento.

Il progetto ha previsto 3 incontri pomeridiani di lettura animata presso la biblioteca “F. La Rocca” sui miti siciliani. Lunedì 23 aprile, presso la Biblioteca, si è svolta la manifestazione conclusiva del progetto e i bambini delle prime classi del plesso “Lauricella” hanno donato alla biblioteca, alla presenza del vice sindaco Elisa Virone, un libro tattile per bambini non vedenti sul “Mito del Mandorlo in Fiore” che verrà catalogato e reso disponibile alla consultazione per tutti coloro che ne faranno richiesta.