Nuovo collegio dei revisori dei conti del Libero consorzio, fissato il sorteggio

Si svolgerà martedì 18 Giugno 2019 alle ore 11,00, nella sede centrale del Libero Consorzio di Agrigento di Piazzale Aldo Moro n. 1, l’estrazione a sorte dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

La scelta dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori sarà effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario Generale dr.ssa Caterina Moricca, mediante l’estrazione tra i 196 candidati che hanno presentato regolare domanda entro lo scorso 6 maggio, in possesso dei requisiti richiesti secondo la normativa contenuta nella L. R. n. 17/2016 e sue modifiche ed integrazioni.

L’incarico di Presidente sarà affidato al revisore che ha avuto il maggior numero di incarichi di revisione presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica. Ciascun revisore non può ricoprire più di otto incarichi.

A ciascun componente andrà un compenso lordo di diciottomila euro annui, oltre Iva e c.p.a. se dovuti, mentre al Presidente del collegio dei Revisori dei Conti spetterà un compenso di ventisettemila mila euro, anch'esso oltre Iva e C.p.a. se dovuti.

La nomina dell’organismo di revisione è necessaria per garantire il regolare funzionamento dell’Ente poiché il collegio dei revisori, per legge, esprime il parere obbligatorio su numerosi atti dell'Amministrazione tra cui il bilancio di previsione e i debiti fuori bilancio. Il nuovo Collegio resterà in carica per un periodo di tre anni.