Collegio dei revisori dei conti, tutto pronto per l'estrazione a sorte dei componenti

Si svolgerà martedì 25 Giugno 2019 alle ore 11,00, nella sede centrale del Libero Consorzio di Agrigento di Piazzale Aldo Moro n. 1, l’estrazione a sorte dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, originariamente prevista per il 18 giugno.

La scelta dei nuovi componenti del Collegio dei Revisori sarà effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario Generale dr.ssa Caterina Moricca, mediante l’estrazione tra i candidati che hanno presentato regolare domanda entro lo scorso 6 maggio, in possesso dei requisiti richiesti secondo la normativa contenuta nella L. R. n. 17/2016 e dalle sue modifiche ed integrazioni.

L’incarico di Presidente sarà affidato al revisore che ha avuto il maggior numero di incarichi di revisione presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica. Ciascun revisore non può ricoprire, contemporaneamente, più di otto incarichi.