Libero consorzio, arriva la proroga per il commissario Alberto Di Pisa

Girolamo Alberto Di Pisa resta, fino al 30 settembre, commissario straordinario del Libero consorzio di Agrigento. Il decreto di proroga è stato firmato dal presidente della Regione Nello Musumeci su proposta dall’assessore alle Autonomie Locali e la Funzione Pubblica Bernadette Grasso.

Il decreto di proroga è stato adottato per evitare interruzioni nell'attività amministrativa dell'ente. Prevede una durata massima dell'incarico che non potrà superare il 30 settembre 2018, in attesa della definizione del procedimento elettorale attualmente al vaglio della Corte Costituzionale e dell’insediamento degli organi degli enti di Area vasta.

Di Pisa era stato nominato commissario straordinario dal presidente Musumeci, con le funzioni esercitate dalle ex province, lo scorso 31 gennaio.