I volontari del Wwf hanno liberato una tartaruga Caretta caretta. Il fatto è avvenuto in quel di Siculiana Marina. Sotto lo sguardo attento di diversi bambini, l’esemplare ha preso il via ed ha “viaggiato” verso il mare. In tanti hanno voluto filmare l’evento altri, si sono goduti soltanto lo spettacolo della natura.