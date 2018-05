Concorso nazionale città di Filadelfia, il "Leonardo Sciascia" di Racalmuto conquista dei premi

“È per me motivo di grande orgoglio apprendere che gli alunni dell’Istituto comprensivo “ Leonardo Sciascia diretto dalla dirigente Rosa Pia Raimondi si siano distinti al concorso nazionale città di Filadelfia". Queste le parole del sindaco di Racalmuto Emilio Messana.

L’orchestra diretta dal Luigi Amico, fra oltre venti scuole partecipanti, è riuscita a conquistare un prestigioso secondo premio con la votazione di 94/100. I brani presentati per l'occasione hanno ricevuto critiche lusinghiere da parte della commissione anche per l'originalità. Tra i pezzi eseguiti, un inedito, scritto e orchestrato da Graziano Mossuto, dal titolo "Last minute"; una rielaborazione de "Il giardino del mago", un brano del Banco del Mutuo Soccorso datato 1972, con l'introduzione di parti interamente composte e arrangiate dal prof. Fabio Navarino.

Fra i riconoscimenti conferiti alle formazioni cameristiche e ai solisti: un primo premio con la votazione di 96/100 al gruppo chitarristico composto da Palumbo Milagros, Scimè Chiara, Picone Loris, Morreale Alice, Romano Andrea e Licata Ricottone Dalila, che hanno eseguito una complessa rielaborazione di un pezzo - “ Carillon” - di Ennio Morricone per sei chitarre arrangiato dal Prof. Fabio Navarino; un primo premio con la votazione di 95/100 al clarinettista Raffaele Nalbone. I pianisti Matteliano Salvatore,Fucà Elsa e Collura Gaetano guidati dal Daniele Guastella hanno ricevuto un ottimo secondo premio con la votazione di 90/100 e lo stesso dicasi per il clarinettista Angelo Alessi co 90/100. Terzo premio invece è stato conferito al quartetto di fiati composto da Cardillo Sofia, Spalanca Angelo, Alessi Angelo e Nalbone Raffaele guidati da Nicolò Messina con 88/100; al trio di violini composto da Falco Abramo Gabriele ,Picone Monica e Salvo Giada con 82/100 e alla clarinettista Sofia Cardillo con 80/100. Il sindaco di Racalmuto ha voluto congratularsi con tutti i ragazzi vincitori, con gli insegnanti e con la dirigente scolastica, anche il presidente del consiglio Ivana Mantione a nome dell’intero consiglio comunale.

“Sono fiero del fatto che il nome di Racalmuto - ha dichiarato Messana - venga spesso asso ciato sul piano nazionale alla bravura dei nostri giovanissimi cittadini, modelli di valore per la Sicilia di oggi e soprattutto di domani. A loro e ai loro professori giungano i più sinceri auguri a nome mio e della Giunta, con un particolare encomio alla dirigente Rosapia Raimondi, educatrice moderna che attraverso l’adesione a diversi progetti innovativi riesce a stimolare le inclinazioni didattiche degli allievi".

Al sindaco Messana fa eco l’assessore alla Pubblica Istruzione, Carmela Matteliano: “Non meraviglia affatto che i nostri ragazzi si siano distinti ancora una volta in una simile gara - ha dichiarato con orgoglio - Complimenti alla dirigente, a tutti i ragazzi e al corpo docente per questo importante riconoscimento nazionale – Sicuramente è la conferma di un’offerta formativa di qualità garantita sul territorio da un istituto come il Leonardo Sciascia che riesce a valorizzare al meglio l’impegno e il talento dei nostri giovani, un’eccellenza nel panorama nazionale. Viene premiato l’impegno, il talento e, soprattutto, un efficace lavoro di squadra che rappresenta sicuramente il valore aggiunto".

Gli orchestrali: (classe di chitarra) Giglia Andrea, Amico Adele, Romano Ennio, Mendolia Giorgia, Palumbo Milagros, Scimè Chiara, Picone Loris, Romano Andrea, Morreale Alice Licata Ricottone Dalila; (classe di pianoforte) Fucà Elsa, Guarnie ri Silvia, Rizzo Sara, Lauricella Nicole, Matteliano Salvatore, Mattina Giuseppe, Scimè Asia, Sbrazzato Iside;(classe di violino) Falco Abramo Gabriele, Salvo Giada, Picone Monica, Marchese Giovanni, Marchese Vincenzo, Caico Irene; (classe di clarinetto) Nalbone Raffaele, Alessi Angelo, Cardillo Sofia, Spalanca Angelo, Morgante Chiara, Falco Abramo Roberta, Scibetta Gaspare, Tufarulo Giorgia.