"Spiagge pulite", i volontari di Legambiente e gli studenti scendono in campo

Spiagge e fondali puliti, anche in provincia di Agrigento via ad iniziative di volontariato e sensibilizzazione. Anche quest’anno, infatti, Legambiente rinnova il suo impegno per ripulire dai rifiuti i nostri litorali chiamando a raccolta migliaia di volontari protagonisti di centinaia di appuntamenti in programma nei prossimi giorni in tutta Italia.

In provincia le attività di "Spiagge e fondali puliti" si svolgeranno in più giorni, cioè 20, 22, 23 e 28 maggio e 3 giugno e saranno oraganizzate dal Circolo "Rabat". Le pulizie simboliche interesseranno l'arenile delle Dune, a San Leone e coinvolgeranno le classi degli istituti comprensivi "Esseneto" e "Agrigento centro" che, durante l'anno scolastico, hanno svolto un apposito progetto di educazione ambientale avente ad oggetto proprio il mare, condotto dagli educatori delle riserve naturali "Grotta di Sant'Angelo Muxaro" e "Macalube di Aragona" gestite da Legambiente Sicilia.

A tutti i giovanissimi partecipanti sarà fatto dono di una borraccia in alluminio per promuovere stili di vita sempre più "plastic free" anche se ancora oggi il Comune non si è allineato all'esempio di altri enti.