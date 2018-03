Niente stipendi da due mesi, l'Usb proclama l'agitazione per i netturbini di Lampedusa

Gli operatori della nettezza urbana di Lampedusa proclamano lo stato di agitazione. A dare l'annuncio è il sindacato Usb che spiega: "Le aziende RTI, SEA e SEAP ad oggi non hanno pagato le spettanze dei mesi di gennaio e febbraio. Visto che i pagamenti degli stipendi arrivano ai lavoratori con ritardi che variano dai due ai cinque mesi e questo come prassi consolidata e non come caso eccezionale".

Il sindacato aggiunge: "Considerato che allo stato attuale non vi sono notizie circa il pagamento delle spettanze abbiamo proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori del raggruppamento ISEDA -SEAP-SEA iscritti al sindacato".

Il segretario regionale Aldo Mucci domani contatterà il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello per comprendere quali sono le iniziative che intende adottare.