Alloggi popolari di via Largo Goito, via ai lavori di risanamento

Via libera alla gara d'appalto per i lavori di risanamento degli alloggi popolari di via Largo Goito, sull'isola di Lampedusa. L'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone aveva preannunciato il varo del provvedimento nel corso della sua visita istituzionale alle Pelagie, alla presenza del sindaco Totò Martello, compiuta lo scorso fine settimana.

L'Istituto autonomo case popolari di Agrigento ha pubblicato il relativo bando - con scadenza per il prossimo 3 luglio - che prevede un intervento dal valore complessivo di quasi 400mila euro su dodici unità abitative. "Anche sulle isole minori - ha commentato Falcone - è possibile mettere in campo delle politiche abitative efficaci e di buon senso. Il Governo Musumeci - conclude l'assessore - intende supportare con azioni sempre più concrete le fasce più deboli della popolazione, tenendo in speciale considerazione coloro che talvolta devono fare i conti con senso d'isolamento e periferizzazione".