Lampedusa isola ecologica e tecnologica, dove i rifiuti valgono bonus

Manca poco al 10 giugno, giorno in cui verrà inaugurato il nuovo Info Point di Via Roma firmato Hub Turistico Lampedusa, che si aggiunge a quello di via Bonfiglio, già aperto nel 2017.



Tra le novità che verranno presentate ci sarà l’eco-compattatore automatico per plastica e lattine grazie al quale i rifiuti valgono ecobonus, che se accumulati danno la possibilità di guadagnare premi da utilizzare nelle attività dell’isola.



Un nuovo importante strumento per incentivare la raccolta differenziata e il rispetto della natura, che si aggiunge ai servizi già lanciati lo scorso anno, come l’area Wi-Fi estesa lungo tutta l’area pedonale di Via Roma e la Piccola Biblioteca delle Pelagie che raccoglie titoli antichi e moderni inerenti le isole di Lampedusa, Linosa e Lampione.



Gli Info Point del Hub Turistico Lampedusa si candidano ad essere punti di riferimento per il turista in cerca di preziosi consigli e servizi come escursioni guidate (in barca, via terra, a cavallo, naturalistiche, subacquee) e gite giornaliere sull’altra isola abitata delle Pelagie, Linosa.