Guardia di Finanza, il comandante interregionale in visita alla tenenza di Lampedusa

ll comandante interregionale dell’Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza, generale Carmine Lopez, ha fatto visita alla tenenza di Lampedusa.

Accolto dal comandante del reparto, il luogotenente Antonino Gianno, Lopez ha incontrato i militari in servizio ed il personale del comparto aeronavale del dispositivo dislocato sull’isola.

Nel corso degli incontri il generale, rivolgendosi al personale, ha espresso parole di apprezzamento "per l’incessante impegno a difesa dei cittadini e della legalità nonché per la professionalità e per l’alto senso del dovere dimostrato".