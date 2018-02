La comunità di senegalesi della città ha incontrato il questore Maurizio Auriemma

La comunità di senegalesi della città ha incotrato il questore Maurizio Auriemma. L’incontro è stato chiesto dall'associazione "Acsra"che rappresenta la Comunità Senegalese ad Agrigento, la più numerosa e antica tra le comunità di extracomunitari presente in questa Provincia.

Presete all'incontro anche segretario Massimo Raso.

"Al questore - scrive in una nota il presidente Mautagna Fall - abbiamo chiesto di capire e farsi carico degli enormi ritardi nel rilascio dei “permessi di soggiorno” che, a volte, vengono rilasciati già scaduti; abbiamo chiesto la possibilità che ci sia un 'mediatore culturale' all’interno della Questura per meglio rappresentare le nostre problematiche; abbiamo rappresentato i problemi che ci vengono frapposti nel rilascio degli stessi permessi con riferimento alla questione abitativa. L’incontro si è svolto in un clima di massima cordialità ed il questore, dopo averci rappresentato anche le difficoltà in cui si dibatte l’Ufficio che, proprio sulla questione immigrazione, è stressato dalla continua emergenza, ha assunto l’impegno di approfondire le singole questioni poste e darci le opportune risposte"