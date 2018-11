L'ambasciatore d'Egitto in città per ricordare Nestore Gaglio

L'ambasciatore d'Egitto a Roma Hisham Badr in visita privata ad Agrigento. Il direttore del Parco archeologico Pietro Parello lo ha accolto accompagnandolo al museo e illustrandogli le peculiarità dei reperti, la loro storia e la rilevanza che rivestono nell’ambito della ricerca, sottolineando il forte interesse che suscitano da parte del turismo internazionale.

Un racconto che Hisham Badr ha molto apprezzato e che è compendiato all’interno delle pubblicazioni di pregio che gli sono state donate. Il diplomatico ha inoltre espresso il proprio apprezzamento per il progetto Diodoros che tutela e valorizza i prodotti del Parco, valorizzandone il paesaggio e la storia.

Badr ha incontrato anche il sindaco Lillo Firetto al Comune. Poi, l'ambasciatore egiziano assieme allo stesso Firetto e al prefetto, ha scoperto una lapide marmorea in via San Giuseppe collocata sulla facciata della casa che diede i natali all'illustre agrigentino Nestore Gaglio, per iniziativa di Paolo Cilona presidente del Cepasa.

Presente in rappresentanza della famiglia Gaglio, il nipote del benefattore, Eugenio Benedetti Gaglio. In serata si è svolto al circolo Empedocleo un convegno per onorare la sua memoria.