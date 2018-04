Kit didattico donato dal Leo Club Agrigento Host all'istituto "Esseneto"

Un kit didattico del valore di mille euro è stato donato dal Leo Club Agrigento Host, associazione giovanile del Lions Club all'istituto "Esseneto" di Agrigento. L'iniziativa rientra nel tema operativo nazionale “School4U”, che ha come obiettivo migliorare l’esperienza scolastica di tutti i bambini dai 5 agli 11 anni.

A conclusione della mattina i giovani Leo hanno intrattenuto i bambini della scuola coinvolgendoli nel progetto "Kairos let’s play different" che consiste nel creare situazioni attraverso il gioco in cui i “normodotati” provano ad agire come “diversi” e quindi di far percepire la diversità come una ricchezza e non come un limite invalicabile.