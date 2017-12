"Kim Ree Heena", il tour di Alessio Calivi fa tappa a Favara

Kim Ree Heena è il nuovo progetto solista di Alessio Calivi, nato con un’intensa attività dal vivo, che mette insieme musica elettronica ed immagini.

Nel live si alternano diversi temi, alcuni cantati, altri strumentali, atmosfere ambienti, suoni elettronici a braccetto con suoni industriali, senza però mai abbandonare la classica “forma canzone”.

Kim Ree Heena torna per la terza volta in Sicilia in meno di sette mesi. Mercoledì, a partire dalle 22, si esibirà alle Officine Mac di Favara. Il progetto, in un solo anno di vita, ha all’attivo poco meno di 50 live e numerose collaborazioni.