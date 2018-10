Fra Roma e New York, la pianista Giuliana Arcidiacono ha vinto il "Golden Classical Music Award 2018"

La pianista Giuliana Arcidiacono, studentessa laureanda dell’istituto "Toscanini" di Ribera, si esibirà oggi alla sala Baldini di Roma insieme al maestro Franco Gaiezza e al maestro Giusy Ines Tuttolomondo per un evento della stagione concertistica itinerante dell’istituto, in collaborazione con l’associazione Schweitzer di Palermo e l’associazione La Cantoria di Roma. Venerdì, invece, debutterà nella prestigiosa Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York in qualità di vincitrice del primo premio al Golden Classical Music Award 2018.

La pianista Arcidiacono è laureanda del corso accademico di secondo livello tenuto da Mariangela Longo. E' stata già vincitrice di diversi premi internazionali: Marlow Competitive International Festival of Music and Drama di Londra 2017 e l’Amigdala International Musica Competition di Catania 2018.