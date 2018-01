Porte aperte all'istituto "Esseneto", tutto pronto per l'Open Family Day

Famiglie e studenti a tu per tu con la scuola. Martedì 16 gennaio, a partire dalle 16, si terrà l'Open Family Day all'istituto "Esseneto" di Agrigento, sia presso la scuola dell’infanzia e la primaria, in via Esseneto, sia presso la scuola secondaria di primo grado (plesso Castagnolo), in via Manzoni.

Le famiglie interessate ad iscrivere i loro figli per il prossimo anno scolastico potranno conoscere la scuola di persona. In questa occasione saranno aperti tutti i laboratori e le aule speciali al fine di illustrare l’offerta formativa. I genitori potranno visitare la scuola, incontrare i docenti e ricevere informazioni sull'organizzazione scolastica. I bambini potranno curiosare nelle aule e laboratori per "assaggiare" le attività didattiche proposte.