Rischio idrogeologico, Cremona: "Questo intervento metterà in sicurezza il castello"

Proseguono le operazioni di gara per l’aggiudicazione i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area urbana del Comune di Naro. Gli interventi riguardardano parti di territorio ad elevato rischio geomorfologico dal Piano per l’Assetto Idrogeologico, gestito dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. In particolare i lavori riguarderanno il consolidamento, la forestazione e la sistemazione idrogeologica delle pendici e delle scarpate a valle del Castello, della Torretta e della zona Salita, dove insistono i serbatoi d’accumulo idrico.

Castello di Naro, oltre un milione di euro per la via di acceso

L’importo complessivo del progetto è di circa 2 milioni di euro, di cui un milione e 250mila per lavori a base d’asta, la cui gara si sta definendo dagli uffici del Commissariato per l'Emergenza Idrogeologica della Regione Sicilia.

"Con questo intervento - ha detto il sindaco di Naro Lillo Cremona, sarà messa in sicurezza un'importante area comunale comprendente anche il Castello Chiaramontano ed il sito del vecchio serbatoio d'accumulo idrico, nonché le edificazioni e le aree urbanizzate circostanti. L'area interessata è infatti ad alto grado di pericolosità ed è prossima alla via Vanelle, dove nel 2004 si è registrata una frana a seguito della quale molte abitazioni hanno dovuto essere messe in sicurezza ed altre demolite".