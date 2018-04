Installazione dei contatori idrici a Favara, revocato reclamo di una cittadina

Una cittadina di Favara ha revocato il reclamo per dopo essersi opposta all'installazione obbligatoria del contatore idrometrico presso la propria utenza. Lo rende noto il gestore idrico Girgenti Acque.

"A seguito dei chiarimenti resi dal gestore all’utente, rappresentata dall’associazione 'Konsumer 'di Favara, e in presenza all’Ati, la donna ha chiesto la revoca del reclamo", fanno sapere dal gestore idrico.

"L’attività di installazione dei contatori è un’attività obbligatoria - ricordano da Girgenti Acque - che va posta in essere, in primo luogo, per ridurre gli sprechi di acqua tipiche delle utenze a forfait, per uniformare il rapporto tra utenti e gestore, nel rispetto della normativa nazionale e della regolamentazione locale. Girgenti Acque sta completando l’attività di installazione dei contatori, presso le utenze che ne sono sprovviste, con la sostituzione dei contatori di vecchia generazione, obsoleti, non funzionanti, non leggibili. Nel solo 2018 sono stati effettuati circa 3.000 interventi di normalizzazione delle utenze".