Informatizzazione dell'ufficio urbanistica completata, Virone: "Servizi saranno migliori e veloci"

L'ufficio urbanistica del Comune di Agrigento completa il suo percorso di informatizzazione. "Era il 4 novembre 2015 quando, avviato un primo confronto con gli uffici del servizio edilizia privata, - ricorda il vide sindaco Elisa Virone - ritenemmo di scommettere su un obiettivo per noi particolarmente qualificante volto a perseguire un reale processo di ammodernamento ed efficientamento di un importante servizio del settore urbanistica. Nel corso del 2016 avviammo il processo di dematerializzazione che, assicurando la possibilità dell’invio telematico delle istanze ad un indirizzo di posta elettronica certificata dedicata allo Sportello unico edilizia (sue@pec.comune.agrigento.it), garantiva l’impegno dell’ufficio, entro 24 ore dal ricevimento dell’istanza, di dar riscontro della presa in carico della pratica presentata".

Virone aggiunge: "Oggi siamo nelle condizioni di dire che il processo di informatizzazione e dematerializzazione è stato completato proprio negli ultimi giorni del 2017, attraverso un importante investimento sull’ampliamento dei servizi per utenti e tecnici esterni che assicurerà l’ integrale gestione digitale dello Sportello unico edilizia. Questa implementazione dei servizi avrà una portata dirompente per la qualità del lavoro dei professionisti e degli uffici comunali poiché, attraverso la richiesta di accesso e fornitura di password personali ed interfacce utenti appositamente predisposte per la ricezione dei progetti e l’invio automatico delle ricevute offrirà la possibilità, a tutti i tecnici esterni di gestire, - prosegue il vice sindaco - attraverso una vera e propria scrivania virtuale costantemente aggiornata, la preparazione, la presentazione e la gestione dei progetti in formato digitale, con un costante aggiornamento della modulistica, della normativa, oltre che della zonizzazione e dei paramentri comunali e regionali".