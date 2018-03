Un incontro per ricordare il vescovo agrigentino, Giuseppe Cognata

Un incontro per ricordare il vescovo salesiano agrigentino, Giuseppe Cognata, si è svolto nella cripta del Santuario dell’Addolorata.

L’iniziativa è stata promossa dalla Società agrigentina di Storia Patria, diretta da Attilio Dalli Cardillo e dalla Arciconfraternita dell’Addolorata diretta da Dino Montana e organizzata dal Confrate Franco Zanini.

Sono intervenuti il prefetto, Dario Caputo, il presidente emerito della Corte di Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale, il presidente del Cepasa, Paolo Cilona, le delegazioni delle Suore salesiane oblate del Sacro Cuore di Trapani, Paceco e Vallelunga e delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Per gli ex allievi di Don Bosco, erano presenti il presidente dell’Unione, Calogero Patti, i presidenti emeriti, Alfredo Scaglia e Angelo Errore nonché il delegato dell’Unione, monsignor Alfonso Tortorici. Presente, altresì, il presidente della Federazione Ispettoriale Sicula Ex allievi Don Bosco, Mario Li Causi.

Giuseppe Cognata nasce nel 1885 a Girgenti da una delle famiglie bene della Città. Completati gli studi classici a Randazzo, la prima Casa salesiana fondata da Don Bosco in Sicilia, sceglie la Congregazione Salesiana come seconda famiglia contro la volontà del padre, che per il figlio Peppino sognava una brillante carriera di avvocato e del nonno Giuseppe, Senatore del Regno d’Italia. Ordinato nel 1909 ad Acireale Presbitero Salesiano, nel 1933 viene nominato da Pio XI Vescovo di Bova, dove fonda l’Istituto delle Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore. Calunniato e vilipeso da alcune di esse in quanto mal consigliate, viene spogliato della dignità episcopale ed esiliato nel Trentino per 22 anni come semplice sacerdote. Nel 1962, a seguito della ritrattazione delle suore che lo avevano calunniato, viene reintegrato nello episcopato da Papa Giovanni XXIII e nominato Vescovo di Farsalo. Oggi le spoglie mortali di Giuseppe Cognata riposano a Tivoli nella Casa Generalizia delle Suore Oblate del Sacro Cuore.