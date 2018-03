"Maker Faire", la polizia postale incontra gli studenti della città

Oggi ad Agrigento la quinta edizione di “Una vita da social” la Campagna educativa itinerante sui temi dei social network e del cyberbullismo. "Preoccupa - fanno sapere dalla polizia - in maniera più forte il fenomeno del cyberbullismo: circa 2 ragazzi su 3 dichiarano di aver avuto esperienza diretta o indiretta di fenomeni di questo tipo".

E’ ripartito dal Maker Faire a Roma il primo la più importante e imponente campagna educativa itinerante realizzata dalla polizia postale e delle comunicazioni nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e del garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Il tour ha fatto tappa in città con la partecipazione di 150 studenti appartenenti alle scuole secondarie di primo e di secondo grado; in particolare erano presenti studenti dell’istituto comprensivo Agrigento centro – plesso 'Garibaldi', dell’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” e del liceo classico “Empedocle” che hanno incontrato i funzionari del compartimento polizia postale di Palermo che hanno illustrato ai ragazzi i rischi ed i pericoli del web.

Quest’anno arricchita con il nuovo fenomeno delle Fake news: da una ricerca di Skuola.net, 1 adolescente su 3 si dichiara certo di saper riconoscere la bufala, 2 su 3 non sempre. Tra gli ‘over25’, invece, ben il 34 per cento ammette di cascarci ogni volta (quota che sale al 55 per cento se isoliamo chi ha più di 30 anni).

Un progetto al passo con i tempi delle nuove generazioni, che nel corso delle precedenti edizioni ha raccolto un grande consenso: gli operatori della olizia Postale e delle Comunicazioni hanno incontrato oltre 1 milione e 300 mila studenti sia nelle piazze che nelle scuole, 109.125 genitori, 61.451 insegnanti per un totale di 9748 Istituti scolastici, 39.000 km percorsi e 190 città raggiunte sul territorio e due pagine twitter e facebook con 121.000 like e 12 milioni di utenti mensili sui temi della sicurezza online.

Ancora una volta Aziende come Baci Perugina, Facebook, Fastweb, Google, Italiaonline, Lenovo, Microsoft, Poste Italiane, Tim, Norton by Symantec, Skuola.net, Vodafone, Wind Tre, Youtube e società civile scendono in campo insieme alla Polizia di Stato per un solo grande obiettivo: ”fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie, non faccia più vittime”.

L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola”. Gli studenti attraverso il diario di bordo e l’hastag #unaparolaeunbacio potranno lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo.