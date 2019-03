"Una nuova agenda europea per la cultura e i Beni culturali", i due giorni dell'Anci in città

Il ruolo dell’economia culturale e creativa nello sviluppo urbano e territoriale è uno dei temi che saranno sviluppati nel corso dell’evento “Una nuova Agenda europea per la Cultura e i Beni Culturali” che Anci organizza per i prossimi 5 e 6 aprile ad Agrigento. Alla due giorni parteciperanno amministratori, operatori di settore ed autorità politiche italiane e straniere. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto per il rafforzamento della governance multilivello nella formazione e attuazione delle politiche europee.

"Abbiamo condiviso felicemente con Anci l’idea di far svolgere ad Agrigento questo grande evento – afferma il sindaco di Agrigento Lillo Firetto – a cui parteciperanno esponenti di altissimo livello della cultura europea e sindaci che hanno vissuto l’esperienza di un cammino di sviluppo delle proprie città attraverso la cultura e la valorizzazione dei Beni culturali. In linea con quanto finora portato avanti dalla mia amministrazione, quest’iniziativa guarda al futuro dei giovani con estremo interesse e alla cultura come strumento di crescita. La nuova agenda per la cultura incoraggia i giovani a partecipare alla vita civica e democratica e a sfruttare la cultura come strumento di progresso socio-economico”. Nel pomeriggio del 5 aprile i lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del sindaco Firetto, del sindaco di Palermo e presidente Anci Sicilia, Leoluca Orlando, del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e del direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, Antonio Caponnetto. Concluderanno la due giorni il presidente Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il ministro per il Sud, Barbara Lezzi. La relazione introduttiva sarà affidata a Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci e vice presidente del Comitato delle Regioni. Interverranno anche Gaetano Armao, vice presidente della Regione Sicilia, il sindaco di Mantova e delegato Anci Cultura, Mattia Palazzi, il sindaco di Catania Salvatore Pogliese. Tra gli altri interventi quelli di Veronica Nicotra, segretario generale Anci, e dei sindaci delle Capitali europee della Cultura 2019, per Matera, Raffaello De Ruggieri, e per Plovdiv, Ivan Totev. Delle esperienze di collaborazione strutturata tra musei, beni culturali e gli altri settori della cultura e della creatività per lo sviluppo parleranno la presidente BJCEM – Biennale giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo, Dora Bei e Evelina Christillin, presidente del museo Egizio di Torino. In parallelo si svolgeranno workshop sull’azione delle città per la crescita culturale dei territori e sull’impresa culturale e il terzo settore.