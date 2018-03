Ravanusa, incontro sul cyberbullismo all'istituto "Saetta e Livatino"

Si è svolto ieri, nella sala della biblioteca comunale di Ravanusa, un incontro, dal tema “Fenomenologia e gestione del Cyberbullismo e dei rischi psicosociali della navigazione”.

Un evento che ha trattato la tematica del cyberbullismo, organizzato dal Kiwanis club di Agrigento in collaborazione con l’istituto "Giudici Saetta e Livatino" di Ravanusa. Il club Service Kiwanis ha voluto incontrare gli studenti del liceo di Ravanusa, con lo scopo di far conoscere i rischi cui sono sottoposti i giovani, a causa del sempre più dilagante fenomeno del bullismo via web.

Dopo i saluti della dirigente dell'istituto Adriana Mandracchia e del presidente del club Kiwanis di Agrigento, Fiorella De Girolamo, a catturare l’attenzione dei tanti studenti presenti, è stato Francesco Cannavà, il quale, ha illustrato con estrema chiarezza le problematiche connesse al cyberbullismo nonché gli aspetti della recente normativa. Presenti all’incontro anche il past governatore del Kiwanis international, Elio Garozzo e la referente divisionale per il cyberbullismo, Rosalba Fiduccia.