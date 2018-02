Incontro all'Ati idrico per i contatori, Titano: "Fatturazione solo dopo i controlli"

Resta alta l’attenzione di sindaci e cittadini sull’installazione dei contatori idrometrici a Favara e Raffadali. Un incontro si è svolto ieri pomeriggio nella sede dell’Ati idrico di Agrigento. Presente quasi al completo i direttivo dell’Ati, i rappresentanti del Comitato Civico di Raffadali ed il Coordinamento Titano.

“La posizione dei presenti – si legge in una nota del Coordinamento Titano - è stata di non opposizione al montaggio dei contatori, seppur con qualche distinguo che chiedeva la moratoria di almeno sei mesi, purché a priori, si provvedesse a verificare la presenza delle indispensabili valvole di sfiato sui principali collettori ed a monte di ogni contatore e ciò non solo a Favara e Raffadali, ma anche negli altri venticinque comuni”.

“L’Ati dovrà inoltre – si legge ancora - provvedere ad effettuare controlli tecnici, miranti a capire se vi è transito di aria dai contatori ed in quale percentuale e solo dopo si potrà richiedere ai cittadini di pagare il corrispettivo dei consumi effettivamente effettuati e tutti assieme. L’ Ati incontrerà inoltre il Gestore per chiedergli di redigere un programma operativo, ove sia possibile leggervi l’ avanzamento dei lavori di installazione , quartiere dopo quartiere, sia a Favara che a Raffadali”.

“Soltanto dopo il montaggio di tutti i contatori e soprattutto dopo i controlli agli stessi e le verifiche sulle valvole di sfiato, - puntualizzano dal Coordinamento Titano - il gestore potrà iniziare l’inizio della fatturazione a misura per tutti gli utenti che nel frattempo avranno provveduto a sottoscrivere il contratto”.

Altro argomento trattato, ha riguardato la risoluzione contrattuale. “Non si riesce a ben comprendere – si legge ancora - come viene chiesta da tutti sindaci, cittadini ed opinione pubblica, ma al di la di pure dichiarazioni di intenti, seppur sotto forme di delibere, a tutt’oggi l’ Ati non abbia ancora iniziato l’iter che prevede la risoluzione contrattuale.