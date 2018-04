Incontro sull'autismo, La Rocca Ruvolo: "Lavoriamo a progetti per inclusione"

Il presidente della commissione Salute all'Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, è intervenuta, a Santa Margherita Belice, al seminario “Io ti vedo, ti sento, ti capisco”, promosso in occasione della 11esima Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione “Corriamo insieme” in collaborazione con l’associazione “Aut Out” ed il patrocinio dell’amministrazione comunale. La parlamentare regionale ha incontrato i familiari di alcuni ragazzi autistici che hanno chiesto l’impegno della sesta commissione dell’Ars su diverse questioni.

“Quando pensiamo all’autismo - ha affermato La Rocca Ruvolo - pensiamo sempre ai bambini, ma poi i bimbi crescono, aumentano le preoccupazioni e cambia il modo in cui poterli aiutare. Sono tanti gli over 18 affetti dalla malattia che trovano problemi per la riabilitazione e l’integrazione, le convenzioni funzionano bene quando si tratta di bimbi, ma si riscontrano criticità per gli adulti, questo è un aspetto da approfondire. L’impegno che prendo in questa occasione è quello di lavorare a un progetto per gli autistici maggiorenni, per contribuire a migliorare la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie. Pensiamo anche a iniziative per l'inclusione socio-lavorativa e altre attività d’integrazione. Un buon esempio in favore degli autistici arriva da Palermo, dove un progetto di sostegno specifico per gli adulti è stato realizzato dall'Asp e coinvolge 400 pazienti. L’obiettivo è un progressivo inserimento nella società anche attraverso il lavoro, su questo bisogna puntare in tutta la Sicilia”.

“I ragazzi – ha spiegato - hanno bisogno di essere supportati da operatori specializzati e delle strutture adeguate. Come commissione Salute dell’Ars ci faremo carico anche di questo. Si può fare molto lavorando tutti insieme: istituzioni, famiglie, associazioni e operatori che lavorano con grande impegno e senso di responsabilità. Dobbiamo creare una rete virtuosa sulla riabilitazione e sull’integrazione. La politica deve essere attenta a queste problematiche portando un contributo fattivo, credo che questo governo regionale lo stia facendo, a cominciare dall’assessore per la Salute Ruggero Razza. La commissione Salute dell’Ars sta lavorando a pieno ritmo, c’è sintonia tra tutte le forze politiche senza distinzione, perché la salute va al di sopra di tutto e non ha colori politici. Il cittadino deve essere garantito nei servizi sanitari minimi, l’impegno da parte mia e della commissione che rappresento ci sarà appieno”.