Cambiamenti climatici, incontri della Croce rossa nelle scuole

Al via la sesta edizione del concorso nazionale “Change yourself and Ciak!”, indetto dalla Croce rossa italiana in collaborazione con il Miur, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con cui la Cri cerca di sensibilizzare gli studenti sui cambiamenti climatici e sui disastri umanitari.

Più di 10 volontari del Comitato di Agrigento hanno partecipato capitanati da Miriam Cantone, delegata del Gruppo Giovani Cri di Sciacca. Gli incontri formativi si sono svolti nei giorni 8, 9, 10 e 12 marzo presso il liceo artistico "Bonachia" e il liceo classico "Fazello" di Sciacca. Il progetto mira a sensibilizzare, in modo particolare i giovani, alla prevenzione dei rischi da disastro e l'adattamento ai cambiamenti climatici per diventare da meri fruitori "protagonisti" del cambiamento.