Ha "raccontato" Livatino: anche l'Agrigentino è sotto choc per la morte di Giovanni Romano

La Sicilia piange il giovane magistrato Giovanni Romano. Il 39enne ha perso la vita nell’incidente stradale sulla Palermo-Catania. Il tribunale di Enna, dove lavorava da 4 anni, ha sospeso tutte le attività. Giovanni Romano è un volto che l'Agrigentino ricorda bene.

E' lui uno dei magistrati che, a più riprese, volle rendere omaggio al giudice ragazzino, Rosario Livatino. Si, perché, Giovanni Romano è stato anche uno dei volti del documentario “Diario civile”. Un docufilm che ha ripercorso gli ultimi anni di vita del giudice Livatino.

Ricordi, testimonianze e anche nuovi volto della magistratura, tra queste quella di Giovanni Romano. Proprio il 39enne ha tenuto diversi incontri con gli studenti dell'Agrigentino per parlare e raccontare di uno dei suoi modelli di vita, Rosario Livatino.

A volere ricordare il Giovanni è stato il giovanlista e autore, Davide Lorenzano. “Giovanni Romano non era un magistrato qualunque, per me ha rappresentato il modello del giovane e caparbio garante della giustizia, autentico e in gamba. Un uomo che- dice il giornalista Davide Lorenzano, ad AgrigentoNotizie - nonostante il servizio alto che era chiamato a condurre, aveva costruito con coraggio una vita normale. Un grande comunicatore, in special modo con i giovanissimi. Per questo gli ho chiesto, nel 2016, di aiutarmi a comunicare la figura del giudice Livatino dopo una proiezione del mio documentario. Si è presentato con un sorriso abbagliante, a testa alta e la grande energia che appartiene solo ai più puri di cuore. La sua relazione, attenta e concisa, aveva catturato gli occhi e le menti degli studenti di Canicattì. Ci siamo tenuti in contatto ma non mi perdonerò mai di non averlo conosciuto ulteriormente. Non lo dimenticherò mai. Una grande lezione di umanità e disponibilità, in una società che è abituata a confrontarsi con tanti volti bassi”.