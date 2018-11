Divampa l'incendio in uno degli alloggi occupati abusivamente, ore di paura

Fiamme all'interno di uno degli appartamenti del complesso di case popolari di Largo Martiri di via Fani a Ribera. Si tratta delle palazzine che sono state sgomberate e sono in attesa di essere demolite e ricostruite. Sul posto, per spegnere l'incendio, si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. Nessun dubbio sulla matrice dolosa.

A creare apprensione, naturalmente, l'ormai usuale presenza di nordafricani. Perché gli alloggi, dopo lo sgombero nel 2012 degli assegnatari, vengono sistematicamente occupati - in maniera abusiva - dagli extracomunitari impegnati nei lavori agricoli in concomitanza con la campagna agrumicola.