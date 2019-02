Camion e auto in fiamme, i conducenti si mettono in salvo: scattano i soccorsi

Principio di incendio per una auto in via Cavaleri Magazzeni ad Agrigento e autocarro a fuoco lungo la statale 115, all’altezza di Siculiana. In entrambi i casi, i conducenti sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme divampassero. In via Cavaleri Magazzeni, sono intervenuti ieri i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Mentre, all’alba, nei pressi di Siculiana, per avere la meglio sulle fiamme che si sono sviluppate nell’autocarro che era in marcia, sono intervenuti i pompieri del comando provinciale della città dei Templi.