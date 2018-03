Previsti oltre 1,5 milioni di euro per l'assistenza agli studenti disabili

Assicurata l’assistenza scolastica agli studenti affetti da grave disabilità per tutto il 2018. Il Libero Consorzio comunale di Agrigento ha provveduto ad impegnare le somme per tutto l'anno in corso, per garantire la continuità dell’erogazione dei servizi in favore degli studenti affetti da grave disabilità che frequentano le scuole medie superiori della provincia.

L'impegno di spesa previsto è di 1.565.895 euro. Si tratta di fondi assegnati dalla Regione Siciliana, da suddividere per 200 studenti circa per assicurare il servizio relativo all’assistenza cosiddetta specialistica, comunemente chiamata di autonomia e comunicazione e quella igienico sanitario nelle scuole di competenza dell’Ente. Il Libero Consorzio comunale di Agrigento, inoltre, garantisce anche il trasporto ad oltre 85 alunni affetti da grave disabilità.