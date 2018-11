Il Natale Ail si avvicina: si possono già prenotare panettoni e stelle 

In vista della manifestazione a carattere nazionale del 7, 8 e 9 dicembre prossimi, quando in quasi 5000 piazze italiane saranno in vendita le stelle di natale dell’Ail, il cui ricavato andrà in favore della ricerca, la sezione di Agrigento, che fa capo ai 43 comuni della provincia ha già messo in moto la macchina organizzativa.

La presidente della sezione la dott.ssa M. Anna Bonsignore fa sapere che anche quest’anno la sezione agrigentina raddoppierà i suoi sforzi e accanto alla tradizionale vendita delle stelle di Natale dell’Ail, si affiancherà la vendita dei panettoni da 750 g della rinomata azienda Fiasconaro.

La presidente Ail fa inoltre sapere che sin da subito è possibile prenotare sia le stelle, sia i panettoni. Contributo minimo: stelle di natale (12 €) - panettone tradizionale (16 €) - panettone al cioccolato (18 €).

Inoltre, per tutti i sostenitori che faranno un acquisto, è previsto un buono sconto per l’acquisto di bomboniere dell’Ail. Per ogni stella di Natale e per ogni panettone si avrà diritto a un buono sconto di 15 euro, per un acquisto minimo di 80 euro di bomboniere Ail.

I ricavati della vendita, oltre a finanziare la ricerca, serviranno per la realizzazione di un presidio ematologico e di un pronto soccorso di ematologia che sorgerà a Raffadali e i cui lavori avranno inizio nel 2019.

Per prenotare i prodotti Ail ci si può rivolgere ai responsabili dell’Ail ai seguenti contatti: tel. e fax: 0922-30159 - cell.: 335219099; mail: segreteriaailag@libero.it; sito internet: www.ailagrigento.it