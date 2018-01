Ambiente, anche Aragona vara il Piano d'azione per l'energia sostenibile

Anche il Comune di Aragona ha adottato il Piano d’azione per l’energia sostenibile (Paes). Lo strumento rientra nel cosiddetto Patto dei aindaci che è un’iniziativa promossa dalla Commissione europea mirata a coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale.

Questa iniziativa, di tipo volontario, appunto, impegna i Comuni a predisporre i Piani d’azione per superare gli obiettivi fissati dall’Unione Europea al 2020, riducendo di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche locali che migliorino l’efficienza energetica, aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile e stimolino il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.

Il sindaco Giuseppe Pendolino commenta: “Il Paes è uno strumento indispensabile per il Comune e per il cittadino per poter accedere ai finanziamenti per il risparmio energetico. Attraverso questo Piano d’azione è possibile, ad esempio, attrarre finanziamenti pubblici per trovare soluzioni sostenibile e ridurre i consumi di energia nella propria casa o per mettere un “cappotto” interno ed esterno per proteggerla dal freddo e dagli agenti atmosferici. Rinnovare, ovvero, come nel caso di un Ente, l’illuminazione pubblica. Insomma, - aggiunge - uno strumento fondamentale per il rispetto dell’ambiente e per migliorare, con il contributo dell’Unione Europea, la qualità della vita dentro e fuori le nostre abitazioni, pensando al futuro dei nostri figli”.