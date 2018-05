I "segreti" di Giorgia, Zucchero e Bocelli: il manager Torpedine presenta il suo libro

Un libro che ha già fatto discutere, adesso il manager dei grandi musicisti racconta il suo libro in città. Si intitola “Ricomincio da tre” e sarà presentato all’interno della chiesa San Lorenzo.

L’agente discografico de Il Volo parlerà in via Atenea e presenterà il suo libro con la partecipazione straordinaria di Piero Barone. L’evento è gratuito e prenderà il via alle 18.