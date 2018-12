Guasto all'acquedotto Voltano, rubinetti a secco in tre Comuni

Nuovo guasto all'acquedotto Voltano, lungo la strada provinciale 19 nei pressi del bivio per Santa Elisabetta. Secondo quanto è stato annunciato da Girgenti Acque, la fornitura idrica è stata interrotta ad Agrigento - nelle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto -, a Joppolo Giancaxio e a Raffadali.

Rubinetti a secco e disagi - determinati dagli slittamenti e dalle limitazioni sulla turnazione idrica - sono previsti per oggi e domani. "Gli operatori del gestore - scrivono da Girgenti Acque - stanno ponendo in essere quanto necessario per la riparazione del guasto riscontrato. La fornitura tornerà regolare ad interventi di riparazione conclusi, nel rispetto dei necessari tempi tecnici".