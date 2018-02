Guasto al "Verdura", disagi nella distribuzione idrica a Ribera e Calamonaci

Mancata fornitura idrica ai Comuni di Ribera e Calamonaci provocati da un guasto elettrico al sollevamento “Verdura”. Lo ha reso noto Girgenti Acque, che aggiunge: "La turnazione idrica prevista in data odierna, nei suddetti comuni, subirà limitazioni o slittamenti".

"Si assicura che gli operatori dell’azienda - prosegue il gestore idrico - stanno ponendo in essere quanto necessario per eliminare l’inconveniente riscontrato. Si significa che la fornitura idrica tornerà regolare non appena il guasto elettrico sarà riparato, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".

Inoltre, fanno sapere ancora dall'azienda, "l’interruzione della fornitura, programmata per la giornata di oggi nel Comune di Ribera, predisposta per eseguire degli interventi manutentivi, è stata rinviata a causa delle avverse condizioni metereologiche".