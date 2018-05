Guasto elettrico al sollevamento “Verdura”, disagi a Ribera e Calamonaci

Guasto elettrico al sollevamento “Verdura” che alimenta i Comuni di Ribera e Calamonaci. Lo rende noto Girgenti Acque, aggiungendo che "la turnazione idrica prevista subirà limitazioni o slittamenti".

"Gli operatori dell’azienda - fanno sapere - stanno già ponendo in essere quanto necessario per eliminare l’inconveniente riscontrato. La fornitura idrica tornerà regolare non appena il guasto elettrico sarà riparato, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".