Guasto al sollevamento idrico, Naro resta a secco

Un guasto al sollevamento idrico “Margio Vitale”, sito nel Comune di Castrofilippo, a causato la sospensione della fornitura idrica al Comune di Naro. Lo rende noto Girgenti Acque, aggiungendo che "non sarà possibile effettuare l’erogazione idrica prevista per la giornata di oggi. Si informa che gli operatori della Società sono già sul posto per accertare e riparare il guasto. Al temine degli interventi di riparazione, e una volta ripristinata l’ordinaria fornitura idrica al Comune di Naro, la distribuzione idrica tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".