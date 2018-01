Guasto "Tre Sorgenti", Girgenti acque: "Fornitura idrica sospesa"

“Siciliacque non ha ripristinato la fornitura idrica dei comuni di Campobello, Licata e Ravanusa”. E’ questo riferito da Girgenti acque. "I lavori di riparazione sono in corso di esecuzione da parte degli operatori di Girgenti Acque Spa in via sostitutiva al Consorzio ‘Tre Sorgenti’, in data odierna, non sarà possibile effettuare le turnazioni idriche previste nei Comuni di Campobello di Licata e Ravanusa. La distribuzione sarà riattivata non appena Siciliacque avrà ripristinato l’ordinaria fornitura - dice con una nota Girgeti acque - idrica la cui normalizzazione avverrà nel rispetto dei necessari tempi tecnici".

La società idrica inoltre fa sapere che: "Per quanto riguarda i Comuni di Naro, Castrofilippo, Grotte e Racalmuto, la cui fornitura idrica è stata sospesa per consentire i lavori di riparazione al guasto riscontrato nell’acquedotto ‘Tre Sorgenti’, lavori eseguiti dal Gestore in via sostitutiva all’omonimo consorzio acquedottistico, Girgenti Acque S.p.A. ha predisposto l’approvvigionamento sostitutivo di acqua potabile a mezzo autobotte, messo a disposizione di tutti gli Utenti che oggi, mercoledì 24/01/2018, si recheranno ai seguenti presidi, predisposti nei Comuni interessati dalla sospensione di fornitura idrica: Naro, piazza Crispi Via S. Pitruzzella dalle ore 08:30 alle ore 12:30/Piazza Padre Favara 08:30 alle 12:30; Zona Piazza S. Calogero dalle ore 13:30 alle 17:30/Via Sofocle (zona case popolari) dalle 13:30 alle 17:30; Castrofilippo, Viale Bonfiglio dalle ore 9:00 alle ore 12:00; Grotte, Piazza Marconi dalle ore 9:00 alle ore 12:00; Racalmuto, Piazza del Carmelo dalle ore 9:00 alle ore 12".