Guasto in contrada Serra Canale, sulla condotta di adduzione al serbatoio Cozzo di Cesare di San Giovanni Gemini. Lo rende noto Girgenti Acque, aggiungendo che "la turnazione idrica prevista per la giornata odierna verrà effettuata domani al fine di consentire le operazioni di riparazione già in fase di esecuzione".