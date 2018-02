Guasto alla condotta idrica, ridotta fornitura a Naro

Ridotta la fornitura idrica ai serbatoi comunali di Naro, a causa di un guasto alla condotta di adduzione riscontrato in contrada Cardio. Lo rende noto Girgenti Acque.

"La turnazione idrica prevista per oggi - fanno sapere dalla società - verrà comunque effettuata ma con le consequenziali limitazioni. Si informa che gli operatori della società stanno già provvedendo alla riparazione del guasto, pertanto la fornitura idrica ai serbatoi comunali sarà interrotta sino al completamento degli interventi manutentivi, e di conseguenza, non sarà effettuata la turnazione idrica prevista per la giornata di domani".